В Счетной палате сочли незначительным рост госдолга России в 2020 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост госдолга России в 2020 году является незначительным. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, этот показатель был увеличен с 12,4% до 17,8% за год.

«Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать», — объяснил Кудрин.

Он также выразил надежду на то, что в последующие годы рост показателей не будет превышать рост ВВП.

Ранее Счетная палата опубликовала данные по показателям роста госдолга России в 2020 году. Кроме того, вашингтонский Институт международных финансов провел исследование и определил размеры роста госдолга во всех странах на фоне пандемии коронавируса.