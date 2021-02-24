Цена нефти Brent превысила $67 за баррель впервые с января 2020 года

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent на лондонской бирже ICE вернулась к показателям января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 18.39 по мск, цена Brent выросла на 2,8%, до $67,2 за баррель.

Ранее минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2021 году. Кроме того, стало известно, что нефтяные котировки на бирже ICE вернулись к январским значениям.