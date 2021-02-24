В США будут проверять все самолеты с двигателями PW4000

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США потребовало, чтобы авиакомпании, которые используют самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000, осуществляли их проверку перед полетом. Об этом сообщает сайт FAA.

«FAA издало директиву о чрезвычайной летной годности, которая требует от американских операторов самолетов, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney PW4000, проверять эти двигатели перед дальнейшим полетом», — указано в сообщении.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что потребует проверить все Boeing 777 после инцидента в Колорадо.

20 февраля самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель, из-за чего пилотам пришлось вернуться в аэропорт. Посадка воздушного судна прошла успешно.

Части двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома в Колорадо. Местные жители сняли на видео падение обломков и поделились кадрами в соцсетях. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Часть лайнера упала на дорогу между участками жилых домов. При этом на видео слышен довольно громкий звук удара. Данных о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.