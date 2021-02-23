Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года
Ника Пикекатлет
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Цена североморской нефтяной смеси марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые поднялась до показателей января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 04.38 по мск, в ходе торгов стоимость апрельского фьючерса поднималась на 1,20%.
Она достигла отметки в $66,02 за баррель.
При этом цена на апрельские фьючерсы WTI поднималась на 1,18%, до $62,43 за баррель.
Днем ранее нефть дорожала на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в США.
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