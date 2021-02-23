Цена нефти Brent превысила $66 впервые с января 2020 года

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые поднялась до показателей января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 04.38 по мск, в ходе торгов стоимость апрельского фьючерса поднималась на 1,20%.

Она достигла отметки в $66,02 за баррель.

При этом цена на апрельские фьючерсы WTI поднималась на 1,18%, до $62,43 за баррель.

Днем ранее нефть дорожала на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в США.