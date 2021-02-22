Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

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РИА «Новости»

За последний год транзит российского природного газа через Украину упал до минимума на фоне рекордной оттепели в Европе, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем в 119 млн куб. м в сутки. Однако затем началось поступательное снижение объемов: 19 февраля было 95 млн кубометров, а еще через несколько дней транзит был на уровне 88-87 млн куб. м. По данным на 20 февраля, прокачка газа упала до 67 млн куб. м. Этот объем является минимальным за последний год.

Тем временем в Европе наблюдается волна небывало теплого воздуха. На следующей неделе ожидается рост температуры до почти летнего уровня. Это, как отмечает «Интерфакс», играет на руку «Газпрому», так как в эти же дни в Сибири, на Урале и в Поволжье стоят суровые морозы, увеличивающие потребление газа внутри страны.

В январе сообщалось, что транзит российского газа через Украину в 2020 упал до минимума в постсоветской истории.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.