Илон Маск начал разочаровываться в наличных

Американский бизнесмен и глава Tesla Илон Маск считает, что наличные становятся все менее интересными.

По его словам, когда у бумажной валюты отрицательный реальный интерес, «только дурак не станет искать альтернативных инвестиций».

«Биткойн почти так же хорош, как бумажные деньги. Ключевое слово — «почти», — написал Маск в Twitter, комментируя материал Bloomberg о якобы его увлеченностью криптовалютой, названной в честь мема, — Dogecoin.

Ранее Илон Маск купил сыну шуточную криптовалюту Dogecoin.

Dogecoin — криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь интернет-мема Doge.