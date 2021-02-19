Льготную ипотеку могут продлить в России и после 2024 года

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин полагает, что программу льготного ипотечного кредитования, скорее всего, продлят после 2024 года, передает РИА «Новости».

Ее продление, возможно, произойдет, но механизмы программы могут быть изменены. «Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может какие-то решения», — заявил Хуснуллин на совещании в полпредстве УрФО в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что правительство в любом случае не будет бросать эту программу и попросил губернаторов передать это всем застройщикам.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, и предложила расширить критерии и ввести дифференциацию ставки.