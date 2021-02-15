СМИ: спрос на российский газ увеличит «Зверь с Востока 2» в Европе

Холодный фронт под названием «Зверь с Востока 2», обрушившийся на Европу, повысит спрос на российское голубое топливо. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что накануне, 14 февраля, газовые хранилища были заполнены на 42,65%, что на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Так, запасы голубого топлива в Германии упали до 34,17%, в Австрии — до 45,28%, а в Чехии — до 41,08%. А на Украине запасы преодолели экваториальную черту и достигли 48,64%.

При этом с 8 февраля отбор топлива из европейских хранилищ вышел на стабильный уровень — миллиард кубометров в сутки. 13 февраля объемы частично уменьшились, однако прогнозы погоды говорят о том, что высокий уровень отборов газа может сохраниться в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в ФРГ назвали условие диалога с США по «Северному потоку — 2».