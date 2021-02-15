«Победа» запустит еженедельные рейсы в Милан в марте
Катерина Медведева
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Лоукостер «Победа» возобновляет рейсы в Италию с 26 марта, передает ТАСС.
Самолет будет курсировать между Москвой и Миланом по пятницам, начиная с 26 марта. Рейс будет прибывать в аэропорт Бергамо.
Регулярное сообщение между Россией и Италией было приостановлено на фоне пандемии. Грузопассажирские рейсы в настоящее время доступны только для определенной группы граждан — россиянам с видом на жительство в Евросоюзе, высоквалифицированным медицинским работникам, студентам, дипломатам и гражданам, которым требуется медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.
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