Мутко: программа льготной ипотеки нуждается в изменениях

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, программу льготной ипотеки нужно продлить, но при этом скорректировать. Как сообщает РБК, Мутко предлагает отменить программу в тех регионах, где цены на недвижимость выросли особенно сильно.

«Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — заявил Мутко.

Он отметил, что программа льготной ипотеки нуждается в корректировке.

«Если кто-то (застройщик или покупатель) перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки», — сказал он добавив, что рост цен на жилье свыше 19% делает выгоду от программы нулевой для покупателя.

По его словам, чтобы продолжить программу, нужно «найти регионы, где сейчас нет такого роста цен, где есть неудовлетворенный спрос».

Ранее в ЦБ выступили против продления льготной ипотеки под 6,5% во всех регионах.