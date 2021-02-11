«Ъ»: Лукашенко попросит у Путина $3 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля приедет в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Одна из тем обсуждений — новый кредит для Минска в размере $3 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Информацию о подготовке встречи Лукашенко и Путина ранее официально подтверждали в Кремле, не уточняя даты. По информации источников «Ъ», переговоры могут состояться 22 или 25 февраля в Сочи.

Отмечается, что Минск будет запрашивать доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Речь идет о сумме, превышающей $3 млрд.

Один из собеседников издания подтвердил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», добавив, что проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. Не исключено, что окончательное решение кредиту будет принято во время предстоящей встречи двух президентов.

В конце 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд.