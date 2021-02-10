«Газпром» возобновил транзит газа в Калининград через Литву

Транзит газа в Калининградскую область через Литву восстановлен в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оператора литовской газопередающей системы Amber Grid Лауру Шебекене.

По ее словам, поставки голубого топлива возобновились в ночь на 10 февраля. Сейчас экспорт осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что «Газпром» временно остановил транзит газа в Калининградскую область через территорию Литвы.