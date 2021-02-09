Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2021 году
Ника Пикекатлет
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Министерство энергетики США улучшил прогноз по ценовым показателям североморской нефтяной смеси марки Brent. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно отчету Управления энергетической информации, в 2021 году стоимость нефти составит около $56 за баррель. При этом в конце года минэнерго прогнозирует снижение котировок на фоне повышения предложения на рынке.
Кроме того, по оценкам, в 2022 году стоимость составит $55,19 за баррель.
Также министерство снизило ожидания по суточной добычи нефти в США до 11 млн баррелей в сутки в 2021 году, а в 2022 году показатели оказались неизменными — 11,53 млн баррелей в сутки.
Ранее ОПЕК прогнозирует увеличение спроса на нефть.
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