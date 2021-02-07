Россиянам рассказали о надежных способах инвестиций на рынке

Эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева рассказала о надежных способах вложения на рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прежде чем вложить свои деньги, стоит смотреть не только на доходность, которую можно с них получить, но и взвесить риски. Самый простой способ — банковский депозит. Правда, надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов», — заявила Грошева.

По ее словам, среди рыночных инструментов самыми надежными являются облигации федерального займа (ОФЗ). С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Эксперт уточнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по завершении периода обращения облигации. Доходность от ОФЗ составляет 5,4% годовых, при условии того, что продержит эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года.

Кроме того, можно инвестировать в корпоративные облигации. По ним доходность будет выше, однако риск возрастет. Грошева советует покупать облигации крупнейших известных корпораций, чтобы защитить свой капитал.

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