Силуанов: экономика РФ преодолела последствия «коронакризиса»
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил решение агентства Fitch, которое подтвердило рейтинг России. Его слова приводит РИА «Новости».
Министр отметил, что экономика страны успешно преодолела негативные последствия «коронакризиса», о чем также свидетельствует данное решение.
«Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings — на уровне BBB со стабильным прогнозом является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий «коронакризиса», — сказал Силуанов.
В субботу сообщалось, что Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB. В середине января агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на уровне BBB-.