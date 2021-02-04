Рубль слабо снижается к доллару и подрастает к евро в начале торгов

Курс рубля слабо понижается к доллару и увеличивается к евро в начале торгов в четверг, 4 февраля. На это указывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.02 мск повысился на 9 коп. и составил 76,02 руб., курс евро снизился на 9 коп. и достиг 91,26 руб.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent увеличился на 0,26% — до $58,84 за баррель.

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Ранее сообщалось, что нефть подорожала до максимума за год.