ГД приняла законопроект о начислении выплат больничных напрямую из ФСС

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 26 января, приняла в первом чтении федеральный законопроект о начислении гражданам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из средств Фонда социального страхования (ФСС), передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что ранее был реализован пилотный проект «Прямые выплаты», согласно которому непосредственно территориальные органы Фонда занимались назначением пособий и выплат.

Проект позволяет обеспечить гарантированность получения гражданином страховых выплат, правильность исчисления их размеров, а также деньги при такой системе можно получить в кратчайшие сроки.

Кроме того, страхователь будет минимально участвовать в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по беременности и родам превысил 340 тыс. руб.