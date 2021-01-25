Глава ВТБ рассчитывает, что к осени экономика РФ вернется к докризисным показателям

Глава ВТБ Андрей Костин заявил в понедельник о своей довольно оптимистичной оценки состояния российской экономики и выразил надежду, что она вернется к докризисному уровню уже к осени.

«Россия в этом году планирует вернуться к экономическому росту где-то на уровне 3,7%. По большей части, за счет ресурсной экономики», — пояснил глава ВТБ.

«Международные цены, как вы видите, на достаточно приличном уровне, начиная с нефти, заканчивая алюминием, никелем и так далее», — констатировал Костин.

«Мы довольно оптимистично настроены и надеемся, что к осени российская экономика вернется к докризисному уровню», - заявил Костин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ВЭФ в Давосе стартовал в понедельник, и впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.

Виртуальная конференция Форума проходит с 25 по 29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.

Впервые с 2009 года на форуме планирует выступить и президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.