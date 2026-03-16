Правительство РФ поддержало социализацию вернувшихся с фронта зэков

Правительственная комиссия одобрила законопроект о праве на пробацию осужденных, вернувшихся с фронта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Одобрен», — сказал он агентству.

Согласно изменениям, обратиться с заявлением о применении пробации нужно в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания в течение полугода со дня увольнения с военной службы. По данным Минюста РФ, мера поспособствует скорейшему возвращению граждан к мирной жизни и снижению уровня рецидивной преступности.

В декабре прошлого года председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала развивать систему реабилитации участников СВО. Она отметила, что это направление является безусловным приоритетом. Матвиенко обратилась к работникам ФМБА со словами благодарности за помощь участникам СВО и жителям Курской области.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости наращивания объемов финансирования программ реабилитации участников специальной военной операции в течение ближайших трех лет.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.