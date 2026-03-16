Археологи обнаружили остатки средневекового города, спрятанного в отдаленном лесу

Археологи обнаружили остатки давно утраченного средневекового города Штольценберг, скрытого в лесу неподалеку от современной польской деревни Славоборже, пишет The Sun. Новые исследования позволили частично восстановить планировку поселения и понять, как выглядел город до своего исчезновения.

По мнению ученых, Штольценберг был основан на границе исторических регионов Померания и Ноймарк — территории, которая на протяжении веков оставалась предметом споров между Польшей и Германией. Считается, что город пришел в упадок в XIV–XV веках.

Сначала исследователи ориентировались на исторические источники и искали следы города в районе современного Славоборже, однако не нашли подтверждений его существования. Позже поиски расширили и в лесной местности обнаружили массивные земляные валы и ров глубиной около 5,5 метров.

Археолог Марцин Кшепковский сообщил, что геофизические исследования окончательно подтвердили расположение средневекового города.

«В центральной части территории, окруженной рвом, были обнаружены регулярные магнитные аномалии. Они указывают на остатки зданий, расположенных вокруг прямоугольной рыночной площади — типичного центра средневековых городов», — отметил исследователь.

По словам археологов, такая планировка характерна для городов, основанных по немецкому городскому праву. Следы строений также обнаружены вдоль улицы, ведущей к предполагаемым городским воротам.

Во время обследования территории с помощью металлоискателей было найдено более 400 артефактов. Некоторые из них относятся даже к бронзовому веку, однако наибольший интерес представляют средневековые находки.

Среди них — серебряные монеты, металлические элементы поясов, застежки для плащей, ножи и железные навесные замки, характерные для повседневной жизни горожан.

Специалисты также обнаружили пушечные ядра и свинцовые пули. По словам Кшепковского, эти предметы связаны с боевыми действиями 1761 года, когда в этом районе во время Семилетней войны столкнулись русские и прусские войска.

Эксперты пока не могут точно определить причину исчезновения Штольценберга. По одной из версий, город могли перенести на другое место — подобные случаи в средневековой Европе происходили нередко. Среди возможных причин называют угрозу наводнений, изменение торговых путей или конкуренцию со стороны соседних городов.

