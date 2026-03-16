Определились все участники Кубка Гагарина

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились 16 команд, которые примут участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

В плей-офф прошли по восемь лидирующих команд от Восточной и Западной конференции.

Из Восточной конференции выступят магнитогорский «Металлург», новосибирская «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Западную конференцию представят ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», петербургский СКА, московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», московское «Динамо» и столичный «Спартак».

Первый раунд плей-офф стартует 23 марта. Пары 1/4 финала конференций сформируются по итоговому положению команд в таблице: клубы, занявшие более высокие места, встретятся с командами, финишировавшими ниже. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Ранее в НХЛ заявили, что отстранение сборной России не является проблемой лиги.

 
