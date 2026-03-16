Подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полиция проверяет информацию о конфликте в школе, по словам очевидцев, один из учеников гонялся за сверстником с ножом по коридорам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел днем 16 марта. Очевидцы рассказали, что старшеклассник пронес в здание нож и устроил погоню за другим школьником. Педагоги вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место. Хулигана задержали.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что информация о ноже не подтвердилась, учащегося поставят на учет в ПДН, родители пострадавшего мальчика с заявлением в правоохранительные органы не обращались.

