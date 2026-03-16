В Вильнюсе ученого обвинили в избиении активиста за плакат «Литва для литовцев»

Литовская полиция начала расследование в отношении доцента Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, политолога Константинаса Андрияускаса, который сорвал плакат с надписью «Литва для литовцев». Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

Ученому могут вменить нарушение общественного порядка и причинение незначительного вреда здоровью.

Инцидент, из-за которого Андрияускас привлек внимание правоохранительных органов, произошел 11 марта на митинге ассоциации «Семья, нация, государство» против налога на недвижимость.

Глава этой организации Раймондас Шимайтис утверждал, что доцент шел мимо протестующих, заметил у них в руках плакат «Литва для литовцев», подошел и разорвал его, обозвал участников акции экстремистами, нецензурно выражался в их адрес и избил.

Вчера Андрияускас сам написал о случившемся в соцсетях, отрицая, что толкал и бил кого-то и разорвал плакат. При этом он признал, что «сорвал» табличку с текстом.

«Я считаю этот лозунг радикальным и экстремистским, поскольку вижу в нем разжигание ненависти и подстрекательство к национальной розни», — пояснил политолог.

Он не стал называть имя человека, который держал плакат, но заявил, что это «хорошо известная правоохранительным органам личность, соответствующая определению радикала и экстремиста».

Представитель Вильнюсской уездной полиции Юлия Самороковская заявила журналистам, что потерпевший — мужчина 1986 года рождения. Ее коллега из Генеральной прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сообщила, что с Андрияускаса взяли подписку о невыезде.

