Двух чиновников СБУ в Киевской области поймали с поличным при получении взятки

Гончаренко: двух чиновников СБУ задержали при получении взятки в $60 тысяч

Двух чиновников Службы безопасности Украины (СБУ) задержали с поличным во время получения взятки в размере $60 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Вместе с заместителем начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области Олегом Токарчуком был задержан заместитель начальника следственного управления ГУ СБУ Якобчук. Их задержали во время получения взятки», — говорится в заявлении.

По словам парламентария, чиновники получили взятку в обмен на закрытие уголовного дела.

10 марта пресс-служба СБУ сообщила о задержании заместителя председателя правления государственного агентства «Автомобильные дороги Украины» и руководителя одного из отделов этой компании. Мужчин взяли под стражу за получение взятки.

Как рассказали в ведомстве, некий предприниматель из Волынской области пытался приобрести имущественный комплекс «Автомобильных дорог Украины» в регионе. Представители госагентства пообещали в обмен на $10 тыс. не создавать бизнесмену искусственных препятствий при продаже и приватизации недвижимости. В результате мужчины стали фигурантами уголовного дела.

Ранее украинский предприниматель рассказал, как давал взятки бывшему главе СБУ.