Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Двух чиновников СБУ в Киевской области поймали с поличным при получении взятки

Гончаренко: двух чиновников СБУ задержали при получении взятки в $60 тысяч
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Двух чиновников Службы безопасности Украины (СБУ) задержали с поличным во время получения взятки в размере $60 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Вместе с заместителем начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области Олегом Токарчуком был задержан заместитель начальника следственного управления ГУ СБУ Якобчук. Их задержали во время получения взятки», — говорится в заявлении.

По словам парламентария, чиновники получили взятку в обмен на закрытие уголовного дела.

10 марта пресс-служба СБУ сообщила о задержании заместителя председателя правления государственного агентства «Автомобильные дороги Украины» и руководителя одного из отделов этой компании. Мужчин взяли под стражу за получение взятки.

Как рассказали в ведомстве, некий предприниматель из Волынской области пытался приобрести имущественный комплекс «Автомобильных дорог Украины» в регионе. Представители госагентства пообещали в обмен на $10 тыс. не создавать бизнесмену искусственных препятствий при продаже и приватизации недвижимости. В результате мужчины стали фигурантами уголовного дела.

Ранее украинский предприниматель рассказал, как давал взятки бывшему главе СБУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!