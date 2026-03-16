У экс-главы округа в Краснодарском крае изъяли имущество

Имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максима Бондаренко обратили в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Решение принял Приморско-Ахтарский районный суд.

«В иске указано, что Бондаренко <...> владел имуществом, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, вследствие чего оно подлежит обращению в доход Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

По данным пресс-службы, экс-глава округа не смог объяснить происхождение и доказать законность получения денежных средств, которые он использовал для приобретения имущества. В связи с этим суд удовлетворил иск и обратил в доход государства три земельных участка общей площадью более 3000 квадратных метров, три жилых дома суммарной площадью свыше 1380 квадратных метров, одно нежилое помещение, три автомобиля и один снегоболотоход.

В сообщении подчеркивается, что суд постановил немедленно исполнить его решение.

Ранее имущество экс-заместителя председателя Краснодарского краевого суда обратили в доход государства.

 
