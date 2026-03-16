В России перестали продавать еще один китайский кроссовер

С российского рынка ушел кроссовер Bestune T55
Российский рынок лишился еще одного автомобиля: компания Bestune приняла решение завершить продажи бюджетного кроссовера T55 в России. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили» в своем Telegram-канале.

На официальном сайте исчезла страница модели, а в онлайн-каталоге для заказа доступны только три автомобиля, выпущенные в 2023 году.

Модельный ряд Bestune в России на сайте марки сократился до двух автомобилей — кроссовера T90 и лифтбэка B70.

Недавно китайский автопроизводитель GAC принял решение снять с продаж в России кроссовер GS3. Там заявили, что такое решение было принято «в условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов — от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения».

Позже китайский автопроизводитель Jetour прекратил продажи в России кроссоверов X50 и X70. Это произошло из-за падения потребительского спроса, заявили в компании.

Ранее россиянам перечислили недостатки китайского кроссовера Jetta VS5.

 
