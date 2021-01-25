Выступление Путина на Давосском экономическом форуме пройдет в открытом формате

Выступление российского лидера Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля уточнил, что дискуссии обычно на форуме проходят в закрытом формате.

В последний раз Путин выступал на Давосском экономическом форуме в 2009 году. Тогда он приезжал на мероприятие как премьер-министр РФ. В 2011 и 2013 году Россию на ВЭФ представлял Дмитрий Медведев — как президент и как глава правительства.