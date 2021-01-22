Экспорт газа по «Северному потоку» достиг исторического максимума

Экспорт газа по трубопроводу «Северный поток» в 2020 году стал рекордным с начала эксплуатации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора Nord Stream AG.

В прошлом году по газопроводу европейским потребителям было поставлено 59,2 млрд кубометров голубого топлива.

«Загрузка газопровода в 2020 году была выше показателя предыдущих лет, таким образом годовой объем транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала эксплуатации», — рассказали в компании.

Ранее СМИ сообщили, что «Газпром», несмотря на рост цен на газ в Европе, не стал увеличивать поставки в регион. С помощью такой стратегии «Газпром» хочет заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из подземных хранилищ (ПХГ) и покупать газ дороже.