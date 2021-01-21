Около 90% россиян сталкивались с недобросовестными работодателями

Девять из 10 россиян на своем карьерном пути сталкивались с недобросовестными работодателями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и «СберСтрахование».

О наличии такого негативного опыта заявили 89% опрошенных.

Основной жалобой на поведение работодателя оказалось пренебрежительное отношение к работнику, так ответили 60% респондентов. Еще 35% участников опроса пожаловались на задержки зарплаты, а 28% и 25% рассказали о злоупотреблении полномочиями со стороны начальства и невыполнении работодателями своих обязанностей соответственно.

20% россиян рассказали о звонках начальства в нерабочее время и в период отпуска, 18% обвинили руководителей в регулярных задержках на рабочем месте, еще 11% посетовали на невозможность добиться повышения.

Также в число причин, по которым россияне отнесли своих работодателей к недобросовестным, попали сокращения и увольнения без предупреждений или объяснения причин.

В опросе приняли участие 3,1 тыс. совершеннолетних граждан из всех регионов России.