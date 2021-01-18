«Ъ»: стоимость российской пшеницы достигла рекорда 2014 года

Стоимость фьючерса российской пшеницы превысила $300 за тонну, последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

К аналогичному показателю приближаются котировки зерна и на физическом рынке. По данным «Совэкона», средние цены на пшеницу составляют $286 за тонну (FOB). Некоторые из собеседников утверждают, что стоимость тонны зерна уже превысила $290.

Отмечается, что такое изменение цены на российскую пшеницу может быть связано с новостями о новых ограничениях на ее экспорт.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны. Документы предполагают ряд мер, в том числе введение тарифной квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

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