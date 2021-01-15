Набиуллина: Россия сильнее Запада подвержена внешним шокам
Елизавета Мележенкова
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Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сильнее Запада подвержена внешним шокам. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, это связано с отсутствием в стране резервной валюты. Она также подчеркнула, что с главой Минфина Антоном Силуановым зачастую говорят об этой проблеме.
Уточняется, что соответствующие заявления Набиуллина сделала в ходе Гайдаровского форума.
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