Минторг США признал Россию противником в сфере коммуникационных технологий. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно распоряжению главы министерства, противниками в данной сфере Вашингтон видит также Китай, Иран, КНДР, Кубу и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В документе отмечается, что США ужесточает контроль за технологической сферой с целью предотвратить возможную поддержку гражданами и компаниями военных разведок указанных стран, включая Россию.

Ранее сообщалось, что в США опасаются «вмешательства» РФ в доставку вакцины от COVID-19.