США ужесточили контроль за технологической сферой ради предотвращения разведок РФ

Минторг США заявил об ужесточении контроля за технологической сферой с целью предотвратить возможную поддержку гражданами и компаниями страны военных разведок России, Китая, Венесуэлы, Кубы и Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Мы не можем позволить иностранным организациям сферы военной разведки наших противников в Китае, на Кубе, в России, Венесуэле и Иране (...) извлекать выгоду из технологий или служб США для поддержки дестабилизирующей деятельности», — сообщил глава Минторга США Уилбур Росс.

Согласно сообщению, эти меры «воспрепятствуют использованию разведывательным бюро Китая и ГРУ РФ технологий и служб США для поддержки шпионажа, сбора разведданных и другой деятельности, идущей вразрез с интересами нацбезопасности США».

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