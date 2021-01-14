В новогодние праздники путешествовать по стране отправились 10 млн россиян

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На новогодние праздники по России отправились путешествовать порядка 10 миллионов россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Около 10 млн человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников», — сказал он.

Политик отметил, что соотечественники в основном выбирали активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо классических экскурсий по городам.

Так, с начала нового года самыми востребованными видами отдыха стали лыжи, сноуборд, пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники.

По мнению Чернышенко, тенденция к активному отдыху связана в том числе с тем, что во время самоизоляции и ограничительных мер людям захотелось провести праздники с пользой для здоровья и в основном за городом.

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