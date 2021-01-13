В ЦБ объяснили, зачем в РФ ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, но должны облегчить отчетность для банков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центробанка России.

Там отметили, что не изменилась ни обязанность финансовых организаций, ни пороговые суммы операций, подлежащих такому контролю.

Цель нововведений — уменьшить нагрузку на финансовые институты, пояснили в ЦБ. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности. Кредитные организации будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях своих клиентов. Кроме того, снизится нагрузка и на клиентов финансовых организаций.

Поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс телефона на сумму от 100 тыс. руб., а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн руб.

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