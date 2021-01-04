Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к дефолту

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна движется к дефолту, пишет «Главред».

По его словам, бюджет на 2021 год украинские власти приняли с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм — 3%.

Как пояснил Суслов, это означает, что Украина не смогла сократить расходы в период пандемии.

Кроме того, в предстоящем году около трети доходов придется отдавать на обслуживание внешних долгов.

«Украина шаг за шагом движется к дефолту, не желая урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов», — заявил Суслов.

Он добавил, что украинским властям стоит пресечь потоки контрабанды, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц и перейти к протекционизму в экономической политике.

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