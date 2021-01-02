Цена биткоина снова обновила очередной исторический максимум

Стоимость биткоина в субботу, 2 января, выросла более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

Так, цена криптовалюты, по данным на 16.38 мск, достигла отметки в $30,8 тысячи.

При этом минутами ранее биткоин торговался за $31 180.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

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