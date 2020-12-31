Инфляция по итогам 2020 года в РФ составила 4,9%

В России инфляция по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщает Росстата.

По оценке ведомства, в декабре инфляция составила 0,8% против 0,71% в ноябре.

В последнем месяце уходящего года продовольственные товары стали дороже на 1,5%, а непродовольственные — на 0,4%. При этом стоимость услуг увеличилась на 0,4%.

В целом за 2020 год цены на продовольственные товары поднялись на 6,7%, на непродовольственные — на 4,8%, подорожание услуг составило 2,7%, гласят данные Росстата.

В 2019 году продовольственная инфляция в стране составила 2,6%.

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