Биткоин обновил рекорд по стоимости

Биткоин подорожал до $28 500, тем самым обновив рекорд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

В 18.08 мск курс биткоина подорожал на 4,7% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и достиг $28 131.

Отмечается, что с начала месяца его стоимость возросла на 47%, за 2020 год цена криптовалюты выросла в четыре раза.

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