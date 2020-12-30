Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тыс. рублей

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола российской семьи, состоящей из четырех взрослых человек и одного ребенка, увеличилась по сравнению с 2019 годом на 4,56%, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Так, стоимость новогоднего стола с шампанским и крепким алкоголем составляет в 2020 году 6 763 руб., с шампанским, но без крепкого алкоголя — 5 806 руб.

Самый большой рост цен зафиксирован на картофель (28,9% — до 21 руб. за 1 кг), апельсины (24% — до 132 руб.), на яблоки (17,2% — до 62 руб.) и огурцы (16,2% — до 54 руб.).

Средняя стоимость рыбных консервов выросла до 133 руб. за 1 кг, икры лососевой отечественной — до 810 руб., сливочного масла — до 127 руб., сыра — до 176,5 руб., помидоров — до 60 руб.

Шоколадные конфеты подорожали за год до 322 руб. за 1 кг, лимоны — до 26 руб.

Игристое вино отечественного производства подорожало до 275 руб. за 1 л, водка — до 315 руб., коньяк — до 642 руб., фруктовый сок — 94 руб.

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