Украинские власти отменили льготный тариф на электроэнергию для населения
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Заседание кабмина транслировалось в YouTube.
Такое предложение внес и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Члены правительства поддержали его инициативу.
Решение кабмина вступит в силу с 1 января 2021 года. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны (4,3 руб.) за кВт/ч вместо 0,9 гривны (2,3 руб.) за кВт/ч.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Депутат Госдумы: Киев продает Западу антироссийский контент
— Глава МИД Швеции: Россия — главная угроза Европе