Украинские власти отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Заседание кабмина транслировалось в YouTube.

Такое предложение внес и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Члены правительства поддержали его инициативу.

Решение кабмина вступит в силу с 1 января 2021 года. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны (4,3 руб.) за кВт/ч вместо 0,9 гривны (2,3 руб.) за кВт/ч.

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