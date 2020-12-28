Кабмин направил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов

Правительство России выделило еще более 2,5 млрд рублей для поддержания стабильности трех регионов страны, которые пострадали от пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Отмечается, что средства направят Бурятии, Ингушетии и Мордовии, у которых из-за пандемии снизились поступления в доходную часть бюджета. Эти субъекты Российской Федерации получат их до конца текущего года.

«Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2020 году в помощь региональным бюджетам правительство уже направило порядка 300 млрд рублей.

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