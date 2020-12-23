Белоусов заявил о необходимости изменить модель экономики РФ в ближайшие годы
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики, передает ТАСС.
Нужно преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста, уточнил Белоусов.
Новые меры развития экономики страны дадут дополнительный прирост ВВП в ближайшие годы в 1,5-2 п.п., считает первый вице-премьер.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Экономисты спрогнозировали тренды 2021 года
— Авен назвал «потерянными» для российской экономики последние годы