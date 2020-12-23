Белоусов заявил о необходимости изменить модель экономики РФ в ближайшие годы

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики, передает ТАСС.

Нужно преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста, уточнил Белоусов.

Новые меры развития экономики страны дадут дополнительный прирост ВВП в ближайшие годы в 1,5-2 п.п., считает первый вице-премьер.

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