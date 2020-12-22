Государство снизит свою долю в Первом канале до 34%

Государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее чем 34%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцфиры.

Там отметили, что Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Как рассказали в ведомстве, данное решение было принято для финансового оздоровления Первого канала.

Государственный контроль, как пояснили в Минцфиры, будет гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций и усилен внедрением механизма «золотой акции».

Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента Максим Орешкин, который ранее около 4 лет руководил Минэкономразвития.