В Иране объявили национальный траур

Reuters: в Иране объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе протестов

Власти Ирана объявили трехдневный национальный траур по погибшим в ходе беспорядков. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что траур был объявлен «в память о мучениках, погибших в сопротивлении Соединенным Штатам и сионистскому режиму».

К мероприятиям планирует присоединиться президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Также три израильских источника агентства, присутствовавшие на израильских консультациях по вопросам безопасности в минувшие выходные, заявили, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности в связи с возможностью любого вмешательства США.

До этого Пезешкиан обвинил США и Израиль в организации массовых беспорядков в стране.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае «любой атаки».