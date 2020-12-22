Путин заявил о необходимости регулировать цены на нефтепродукты

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Александром Новаком во вторник, 22 декабря, заявил о необходимости регулировать цены на нефтепродукты.

«Отрасль не должна страдать, но и с потребителями нельзя хулиганить», — подчеркнул российский лидер.

Новак, в свою очередь, пообещал главе государства строго следить, чтобы цены на бензин и дизтопливо не росли быстрее инфляции.

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