Объем реструктурированных кредитов россиян вырос до 32,5 млрд рублей
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России за ноябрь объем реструктурированных кредитов населения вырос почти на треть, до 32,5 млрд рублей, сообщает ЦБ.
Как считают в регуляторе, рост связан с увеличением заболеваемости коронавирусом и ограничительными мерами.
При этом, по оценкам Банка России, объем реструктуризации кредитов крупным компаниям растет несущественно.
В ЦБ также отметили, что объем реструктурированных кредитов МСП за ноябрь сократился почти на 18%, до 17,2 млрд рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Впервые с 2016 года: реальная ставка в России упала ниже нуля
— Угрозы нет: почему в России не возникнет «ипотечный пузырь»