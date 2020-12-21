Объем реструктурированных кредитов россиян вырос до 32,5 млрд рублей

В России за ноябрь объем реструктурированных кредитов населения вырос почти на треть, до 32,5 млрд рублей, сообщает ЦБ.

Как считают в регуляторе, рост связан с увеличением заболеваемости коронавирусом и ограничительными мерами.

При этом, по оценкам Банка России, объем реструктуризации кредитов крупным компаниям растет несущественно.

В ЦБ также отметили, что объем реструктурированных кредитов МСП за ноябрь сократился почти на 18%, до 17,2 млрд рублей.

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