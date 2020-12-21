Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с 15 декабря

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель на лондонской бирже ICE впервые с 15 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торговой площадки на 12.57 мск.

Цена нефти сначала снижалась в пределах 3%, затем упала на 5,11%, до $49,59.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на торговой площадке понизилась на 5,16%, до $46,7 за баррель. Январские фьючерсы на WTI опустились в цене на 4,2%, до $47,04 за баррель.

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