Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с 15 декабря
Анна Светлова
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель на лондонской бирже ICE впервые с 15 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торговой площадки на 12.57 мск.
Цена нефти сначала снижалась в пределах 3%, затем упала на 5,11%, до $49,59.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на торговой площадке понизилась на 5,16%, до $46,7 за баррель. Январские фьючерсы на WTI опустились в цене на 4,2%, до $47,04 за баррель.
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