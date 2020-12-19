В Сочи забронировали уже 45% мест на летний сезон

В Сочи число бронирований в летний туристический сезон следующего года достигло 45%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента курортов и туризма администрации города Светлану Батяйкину.

По ее словам, в настоящее время наблюдается высокий процент бронирования, в том числе на летний период.

«На сегодняшний момент уже порядка 45% мы видим бронирования на летний период», — сказала Батяйкина.

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