В Сочи забронировали уже 45% мест на летний сезон
Катерина Медведева
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В Сочи число бронирований в летний туристический сезон следующего года достигло 45%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента курортов и туризма администрации города Светлану Батяйкину.
По ее словам, в настоящее время наблюдается высокий процент бронирования, в том числе на летний период.
«На сегодняшний момент уже порядка 45% мы видим бронирования на летний период», — сказала Батяйкина.
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