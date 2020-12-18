США внесли в черный список ряд компаний и граждан РФ

Администрация США внесла в черный список несколько российских компаний. Об этом сообщил ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, ведающий вопросами торговли.

По его словам, несколько российских компаний добавлены в санкционный пакет за попытку приобретения предметов, требующих получения лицензии.

«Это три юридических лица и четыре физических лица», — уточнил собеседник агентства.

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