США внесли в черный список ряд компаний и граждан РФ
Ник Пригоров
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Администрация США внесла в черный список несколько российских компаний. Об этом сообщил ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, ведающий вопросами торговли.
По его словам, несколько российских компаний добавлены в санкционный пакет за попытку приобретения предметов, требующих получения лицензии.
«Это три юридических лица и четыре физических лица», — уточнил собеседник агентства.
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